العراق يفتتح ممراً جوياً جديداً يربط الأجواء التركية بالسعودية

شفق نيوز- بغداد

باشر العراق بافتتاح ممر جوي مختصر جديد يربط الأجواء التركية بالأجواء العراقية مروراً بقطعة صغيرة من الأجواء السورية، ثم يمتد بخط مباشر باتجاه الأجواء السعودية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، مساء الخميس، أن افتتاح هذا الممر يأتي بعد أشهر من العمل والتنسيق المتواصل الذي أجرته الملاحة الجوية العراقية مع شركات الطيران والجهات المختصة في دول الجوار، بهدف تعزيز حركة العبور الجوي وتقليل زمن الرحلات.

وبين المصدر، أن شركات الطيران بدأت فعلياً باستخدام الممر الجديد، الذي يُعد المرحلة الأولى ضمن خطة أوسع لتطوير شبكة الممرات الجوية العراقية.

ومن المقرر أن يتبع ذلك افتتاح عدة ممرات جوية جديدة خلال الفترة المقبلة.