العراق يفتتح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل نفط جنوبي

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي، يوم الخميس، افتتاح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب بمحافظة ميسان جنوبي البلاد بطاقة 100 الف برميل وبكمية 20 مقمق يومياً.

وقال الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزارته ملتزمة مع الشركات العالمية رغم التحديات الاقتصادية والمالية والصحية وغيرها، معلناً افتتاح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب / الجنوب 1 بمحافظة ميسان.

وأشار إلى أن العراق حريص على دعم عمل الشركات العالمية في العراق وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ خطط الوزارة في زيادة وادامة الانتاج الوطني من النفط والغاز.

وأوضح اسماعيل أن الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 100 الف برميل باليوم ، واكثر من 20 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم" تضاف الى الانتاج الوطني لرفد محطات الطاقة الكهربائية.

من جهته اكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب حرص الوزارة على تنفيذ خطط ادامة وتنفيذ الانتاج الوطني من الحقول النفطية والعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية ، مبيناً أن الوزارة نجحت في تنفيذ عدد من المشاريع التي تسهم في تحقيق هدف الوزارة .

وأشاد بالتعاون "المثالي" بين الجهد الوطني والشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية لتحقيق الاهداف المشتركة.

فيما شدد مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم على المضى قدماً في تنفيذ خطط الشركة بتطوير حقول ابو غرب والفكة وبزركان .