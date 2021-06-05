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العراق يفتتح الساحة الكبرى للتبادل التجاري مع الجانب الايراني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-05T05:33:26+0000
العراق يفتتح الساحة الكبرى للتبادل التجاري مع الجانب الايراني

شفق نيوز/ وصل وزيرُ النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، اليوم السبت ، إلى محافظة َالبصرة أقصى جنوبي العراق برفقة وفدٍ فني متخصص ضم مديري تشكيلات النقل وعددا من المعنيين.

وعقد الوزير فور وصوله مؤتمراً صحفياً استعرض خلالهُ اهداف الزيارة وذلك للاطلاع على سير العمل وتنفيذ مشاريع النقل في محافظة البصرة . 

وقال الشبلي خلال المؤتمر : حسب توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة متابعة تنفيذ المشاريع في المحافظات تم زيارة محافظة البصرة للاطلاع على عمل وشؤون التشكيلات التابعة للوزارة منها النقل البري والموانئ والسكك والنقل الخاص في محافظة البصرة 

وأوضح : سنتوجه الى منفذ الشلامجة لإفتتاح الساحة الكبرى للتبادل التجاري بين الجانب العراقي والايراني في الشلامجة اضافةً الى زيارة مرآب النقل البري النموذجي الذي يضم عدد من الشاحنات الكبيرة ومحطة وقود للسائقين و ورش تصليح وغيرها . 

كما أضاف الوزير : سيكون ضمن جدول اعمال زيارة محافظة البصرة متابعة سير العمل وتنفيذ المشاريع وبناء الارصفة العملاقة في ميناء الفاو الكبير وزيارة لمحطة السكك.

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