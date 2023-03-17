العراق يفاوض شركات عالمية لاستثمار الغاز في أربعة حقول نفطية

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الجمعة، عن وجود مفاوضات مع شركات عالمية لاستثمار الغاز في عدد من الحقول النفطية في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش احتفالية الإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة كبس غاز حمَّار مشرف في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة .

وقال عبد الغني خلال الاحتفالية ، ان محطة كبس حمَّار مشرف في حقل الزبير تعد واحدة من 24 محطة كبس للغاز، وتضم أربع كابسات بسعة 35 مليون قدم مكعب قياسي ، واليوم تم إضافة كابستين إضافيتين بسعة 32 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

واضاف، ان هذا المشروع سوف يضيف كميات جديدة ، من الغاز الخام ، منها 30 مقمق من الغاز الجاف و150 طن من الغاز السائل ، و(600) برميل من المكثفات ، وستقوم شركة غاز البصرة بإضافة خمس كابسات جديدة في المرحلة الثانية من هذا المشروع لرفع قدرة الإنتاج إلى 147 مليون مكعب قياسي في اليوم.

وتقوم هذه الكابسات الخمس الجديدة بزيادة القدرة على استثمار الغاز المصاحب والحد من عملية احتراقه في حقل الزبير النفطي، فضلاً عن توفير كميات جيدة من الغاز الجاف الى محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفقا للوزير.

وقال ايضا ان هذا المشروع يأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي بتقليص نسبة حرق الغاز وتحويله الى طاقة نظيفة ترفد جميع الصناعات المرتبطة بوقود بالغاز ، ومنها محطات الطاقة الكهربائية .

وكشف وزير النفط عن وجود مفاوضات مع احدى الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار الغاز من حقول (مجنون ، غرب القرنة/2، اللحيس، ارطاوي) معبرا عن امله في التوقيع على عقود الاستثمار في هذا المجال في وقت قريب .