العراق يفاوض شركات روسية لتصنيع معدات خاصة بنقل القمح

شفق نيوز/ كشف مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، حيدر نوري الكرعاوي، يوم الأربعاء، عن مناقشة وفد من الشركات الروسية، إمكانية تصنيع وتوريد معدات وآليات خاصة بنقل القمح.

وقال الكرعاوي: "أمس تم عقد اجتماع مع وفد من الشركات الروسية، وقد تم خلال الاجتماع دعوة العراق لحضور معرض إكسبو القادم".

وأضاف: "طرحنا احتياجاتنا كشركة تجارة الحبوب للوفد الروسي، وقد طلبنا آلات ومعدات خاصة بالقمح، وطلبنا أنواع من المعدات لتحميل القمح من الأرض إلى الشاحنة، لدينا قمح موجود في المخازن التابعة للشركة ونحتاج إلى تحميله من المخازن إلى الشاحنات بآلية ميكانيكية، كما طلبنا إمكانية تصنيع آلات للتفريغ من الباخرة إلى الشاحنات ومن الشاحنات للباخرة".

وأوضح الكرعاوي، أن "الوفد الروسي أكد أن جميع هذه الآليات ستكون موجودة خلال المعرض، وكل ما تحتاجه الشركة العراقية من الممكن تجهيزه للعراق".

ولفت إلى أن "الوفد الروسي ناقش أيضا مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية العراقية إمكانية توريد زيت الطعام أو خام الزيت للعراق". وكان الكرعاوي قد توقع، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن يقوم العراق باستيراد نحو 150 ألف إلى 200 ألف طن من القمح من روسيا شهريا.

وتابع: "لدينا تواصل كبير مع التجار الروس في هذا الموضوع وأيضا سيكون هناك تواصل مع الحكومة الروسية خلال الفترة القادمة"، مردفاً: "هناك تعاون كبير ومفتوح بدون توقف، ونتوقع في الأشهر القادمة، بعد أن يتم إنتاج الطحين الصفر (الدقيق) داخل العراق، أن تكون هناك كميات أكبر بكثير ومن الممكن أن نصل إلى 150 أو 200 ألف طن في الشهر الواحد".

وخلص مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، حيدر نوري الكرعاوي، إلى القول إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول 80 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق عبر باخرتين تم التعاقد عليها مؤخرا".