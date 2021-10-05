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العراق يفاتح احدى كبريات الشركات العالمية بهدف التنقيب عن الغاز في الصحراء الغربية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-05T08:54:26+0000
العراق يفاتح احدى كبريات الشركات العالمية بهدف التنقيب عن الغاز في الصحراء الغربية

شفق نيوز/ كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل يوم الثلاثاء عن قيام شركة النفط الوطنية بفتح حوار مع احد كبريات الشركات العالمية حول التنقيب عن الغاز في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار .

وقال الوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، ان الوزارة والنفط الوطنية حريصتان على استقطاب الاستثمارات والخبرة والتكنولوجيا العالمية المتقدمة للتنقيب عن التراكيب الهيدروكربونية وخصوصاً الغازية منها ، والعمل على زيادة الانتاج الوطني من "الغاز الحر" الى جانب استثمار الغاز المصاحب .

واشار الى انه سيتم كشف النقاب عن اسم الشركة في حال التوصل الى اتفاق واضح يخدم المصالح المشتركة.

واكد وزير النفط ان الوزارة باشرت بالعمل الاستكشافي بتقنية "ثنائي وثلاثي" الابعاد في محافظتي الانبار ونينوى حيث تعمل الفرق الزلزالية على اجراء المسوحات المطلوبة ،وفق احدث الاجهزة والمعدات الفنية لجميع الرقع الاستكشافية ، حيث تعمل الوزارة على زيادة عدد الفرق الاستكشافية الى اربعة فرق في محافظة نينوى، والى اكثر من فرقة زلزالية في محافظة نينوى وحسب متطلبات الحاجة والعمل .

وكان رئيس شركة النفط الوطنية وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل قد اعلن يوم الخميس نهاية شهر أيلول/سبتمبر أن الشركة تدرس إقرار مشروع استكشافي عملاق للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية.

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