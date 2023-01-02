العراق يغير مسار الربط الكهربائي مع الخليج

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، عن تغيير الربط الخليجي عن طريق الكويت ليكون عبر محطة الوفرة، مبينة أن الطاقة المتحصلة ستكون 500 ميكا واط.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع الذي جرى مؤخراً بشأن الربط الكهربائي الخليجي خلص إلى ربط محطة الفاو داخل العراق وهي محطة جديدة أنشئت لمستلزمات الربط بمحطة الوفرة الكويتية، بدلا من محطة الزور سابقا، والمرحلة الاولى ستكون على اساس 500 ميكا واط لمحافظة البصرة".

واضاف ان "الوزارة كلفت الشركة العامة لنقل كهرباء الجنوب بإنجاز الفحوصات التامة للتربة وإنشاء هذا الخط الذي سيربط محطتيّ الفاو والوفرة".

من جانبها أعلنت الكويت تدشين مشروع توسعة محطة الوفرة للربط الكهربائي الخليجي، والذي سيتم ربطه لاحقاً بشبكة جنوب العراق، عقب وضعه في الخدمة أواخر العام 2024.

وبينت أن "المشروع يتكون من إنشاء محطة ربط رئيسية بمنطقة الوفرة، وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة لربط محطة الوفرة بمحطة الفاضلي في السعودية، وتحويل خط هوائي مزدوج من منطقة الزور الى الوفرة، وكذلك يتضمن شبكة خطوط هوائية 400 كيلو فولت مع العراق ثم مع الشبكة العالمية، ومن المتوقع انتهاء المشروع في كانون الاول عام 2024".