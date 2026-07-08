العراق يغيب عن قائمة أكبر أسواق الدجاج البرازيلي

شفق نيوز- برازيليا

غاب العراق عن قائمة أكبر الأسواق المستوردة للدجاج البرازيلي خلال شهر حزيران/يونيو 2026، في أول غياب له بعد سنوات من حضوره ضمن الأسواق الرئيسة، وذلك بالتزامن مع دخول قرار الحكومة العراقية بحظر استيراد الدجاج ومنتجاته حيز التنفيذ، دعماً للإنتاج المحلي.

وأظهرت بيانات الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الصين تصدرت قائمة أكبر مستوردي الدجاج البرازيلي خلال شهر حزيران/يونيو، تلتها اليابان، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والاتحاد الأوروبي، فيما لم يرد اسم العراق ضمن أبرز الوجهات المستوردة، رغم تحقيق البرازيل مستويات قياسية في صادراتها خلال النصف الأول من العام من حيث الكميات والإيرادات.

ويأتي هذا الغياب بعد تراجع واردات العراق من الدجاج البرازيلي خلال عام 2025 إلى 34.5 ألف طن، مقارنة بـ49.9 ألف طن في عام 2024، بانخفاض بلغت نسبته 30.8%، وفقاً لبيانات الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد بدأت، اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير 2026، تطبيق قرار حظر استيراد الدجاج الكامل، والمقطعات، والمنتجات المصنعة من الخارج، في إطار سياسة تستهدف حماية المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وفي المقابل، سجلت صادرات البرازيل من لحوم الدجاج أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغت الشحنات 2.936 مليون طن، بزيادة بلغت 12.9% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 5.7 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة الطلب من الأسواق الآسيوية، والشرق أوسطية، والأوروبية.