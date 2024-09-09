العراق يغلق أبوابه أمام "الطماطم"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن المجلس الاقتصادي الاتحادي قرر إغلاق الحدود أمام استيراد محصول الطماطم من خارج العراق، وذلك من أجل دعم المنتج المحلي للمزارعين بالإقليم وعموم البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان إن المجلس الاقتصادي الوزاري العراقي اتخذ قرارًا مهمًا لصالح مزارعي إقليم كوردستان، عقب مناقشات مكثفة جرت اليوم، استجابة لمطالب مزارعي المنطقة، حيث تم اتخاذ خطوات حاسمة لدعم تسويق منتجاتهم الزراعية، وخاصة الطماطم.

وأوضحت الوزارة، أن المنتجات الزراعية مثل الخيار، الطماطم، البصل، والبطيخ كانت قد مُنحت مدة محددة للاستيراد إلى العراق، مما كان يتعارض مع الموسم الزراعي المحلي، خاصة بسبب تزامنه مع مراسيم عاشوراء، مبينة أن قراراً جاء اليوم من المجلس الاقتصادي الوزاري العراقي، بناءً على طلب وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكه‌رد طالباني، لحماية مصالح المزارعين في الإقليم.

وأوضحت، أنه سيتم إغلاق جميع المنافذ الحدودية العراقية أمام استيراد الطماطم من الخارج، مما يتيح لمزارعي إقليم كوردستان فرصة ذهبية لتسويق منتجاتهم المحلية داخل الأسواق العراقية.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الزراعي للإقليم، وهو نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها بيكه‌رد طالباني، من أجل توفير حلول لمشاكل التسويق التي يواجهها المزارعون في مناطق بنجوين، سيدكان، وسهول أربيل ودهوك.

ونقل البيان عن طالباني قولها، أن منتجات المزارعين في الإقليم قد وصلت إلى مستوى جاهز للتسويق، وأن هذا القرار سيساهم في دخولها إلى الأسواق العراقية الوسطى والجنوبية، مما يسهم في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها المزارعون.

وأكدت أن هذا القرار سيعزز من قدرة المزارعين على تصريف منتجاتهم ويعالج التحديات التي واجهوها في تسويق محاصيلهم، مما يحقق لهم استقرارًا اقتصاديًا في ظل الظروف الحالية.

وأمس الأحد، اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة الاتحادية قرارات عدة بعد اجتماعه مع المجلس الوزاري الاقتصادي بحكومة اقليم كوردستان.