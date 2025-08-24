العراق يعوّل على البارجتين التركيتين لإنتاج 1500 ميغاواط من الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، نيتها ربط البارجتين التركيتين التوليديتين اللّتين وصلتا مؤخراً إلى موانئ خور الزبير وأم قصر، في خطوط وشبكات نقل الطاقة لتغطية الاحتياجات الفورية للبلاد، مع إمكانية الوصول إلى انتاج 1500 ميغاواط جديدة من الكهرباء.

وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد موسى لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الأولى من تشغيل البوارج ستضيف فعلياً 250 ميغاواط للشبكة، على أن توزع الطاقة الإضافية بين المحافظات وفق الحاجة، وأن مدة العقد الحالي تبلغ 71 يوماً قابلة للتوسعة، مع إمكانية الوصول إلى 1500 ميغاواط بعد استحصال موافقات إضافية".

وأضاف، أن "الوزارة اعتمدت حلولاً عاجلة لتعزيز المنظومة الكهربائية، تضمنت زيادة الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستعانة بالبوارج التوليدية التركية لتغطية الاحتياجات الفورية، خصوصاً مع الضغط الكبير على الشبكة خلال الصيف".

وأشار موسى إلى أن "الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع كبرى لتوليد الطاقة تشمل محطات حرارية، ودورات مركبة، و مشاريع للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات عالمية مثل: شنغهاي وتوتال وباور تشاينا"، مؤكداً أن "هذه المشاريع تحتاج إلى وقت قبل أن تدخل طاقتها الإنتاجية بالكامل إلى الشبكة الوطنية".

وأعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم السبت، دخول مركز السيطرة المركزي في البصرة الخدمة الكاملة، ليكون أداة رئيسية لمراقبة أعمال الطاقة وضمان الحفاظ على حصة المحافظة التي تقع اقصى جنوبي العراق.

وفي وقت سابق، استقبل ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، أطول سفينة في تاريخ الميناء، وهي باخرة تركية لتوليد الكهرباء تحمل اسم (ORKA SULTAN)، ما يُظهر قدرة الميناء على استقبال السفن العملاقة ذات الخصوصية الفنية.