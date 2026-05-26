العراق يعود تدريجياً إلى السوق الهندية بنفطه الخام

أظهرت بيانات تجارية أن الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، اتجهت إلى زيادة مشترياتها من الخام القادم من أمريكا اللاتينية وأفريقيا بعد تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة التوترات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز.

وبحسب بيانات شركة "كيبلر"، أوقفت الهند استيراد النفط العراقي خلال شهر نيسان/أبريل بسبب توقف الصادرات المرتبط بالأزمة، قبل أن تستأنف الاستيراد بشكل محدود خلال أيار/مايو بنحو 41 ألف برميل يومياً، في تراجع كبير مقارنة بالمستويات السابقة.

وفي المقابل، رفعت المصافي الهندية وارداتها من فنزويلا والبرازيل وأنغولا ونيجيريا لتعويض النقص، مع استمرار روسيا كمورد رئيسي للخام إلى الهند رغم انخفاض الإمدادات الروسية في نيسان.

كما أظهرت البيانات أن الإمارات والسعودية حافظتا على دور مهم في تزويد الهند بالنفط بفضل امتلاكهما خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز، على عكس العراق والكويت وقطر والبحرين التي تعتمد صادراتها النفطية بشكل كبير على الممر المائي.