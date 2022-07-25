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العراق يعلن إيرادات نفط بلغت اكثر من 11 مليار دولار لشهر حزيران  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-25T08:37:29+0000
العراق يعلن إيرادات نفط بلغت اكثر من 11 مليار دولار لشهر حزيران  

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران  الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليوناً و191 الفا و236 برميلا، بإيرادات بلغت 11 مليارا و354  مليونا  و 544 الف دولار .

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق  بلغت 97 مليونا و980 الفا و589 برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليونان و910 الاف و887 برميلا".

واشارت الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ  112.209 دولاراً، مبينة انه "تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها 108,822,255.03 ملايين دولار".

واشارت الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

 

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