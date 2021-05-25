سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يعلن إيرادات نفطية بأكثر من 5.5 مليار دولار خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-25T09:55:31+0000
العراق يعلن إيرادات نفطية بأكثر من 5.5 مليار دولار خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط "سومو".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت  88 مليونا 398 الفا و319 برميلاً، بايرادات بلغت  5  مليار و 549  مليون و 517 الف  دولار .

واشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 85 مليون و534 الف و  916   برميلاً ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و863 الفا و403 برميلا .

واشارت إلى أن كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر نيسان الماضي بلغ مجموعه  اكثر من 74 مليون و992 الف و080 دولار، فيما بلغ  معدل سعر البرميل الواحد    62.779   دولارا .

 

related

العراق يمنح اجازة اجبارية للنساء الحوامل مع راتب تام بشرط

Date: 2020-03-25 15:10:21
العراق يمنح اجازة اجبارية للنساء الحوامل مع راتب تام بشرط

الذهب يتراجع مع صعود الدولار والعوائد الأميركية

Date: 2021-03-30 07:59:47
الذهب يتراجع مع صعود الدولار والعوائد الأميركية

بعد جدل كبير.. العراق يمنع استيراد الرمان

Date: 2020-10-22 06:58:54
بعد جدل كبير.. العراق يمنع استيراد الرمان

بسبب رفع الفوائد وتقليص السلف.. تحشيد لتظاهرة قد تطيح بمدير مصرف الرافدين

Date: 2021-02-08 11:04:58
بسبب رفع الفوائد وتقليص السلف.. تحشيد لتظاهرة قد تطيح بمدير مصرف الرافدين

إستقرار الدولار مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء الحظر

Date: 2021-04-17 06:47:22
إستقرار الدولار مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء الحظر

الكاظمي يصدر توجيهاً يخص الموازنة والبرلمان يرصد تغييراً بإنفاق الرواتب

Date: 2020-11-30 07:53:24
الكاظمي يصدر توجيهاً يخص الموازنة والبرلمان يرصد تغييراً بإنفاق الرواتب

العراق يقر ازدياد ديونه ويعلن استئناف مشاريع توفر أكثر من 90 الف فرصة عمل

Date: 2019-11-07 16:51:46
العراق يقر ازدياد ديونه ويعلن استئناف مشاريع توفر أكثر من 90 الف فرصة عمل

الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

Date: 2021-03-09 08:13:53
الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر