العراق يعلن إيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار عن تصدير النفط الخام في شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر نيسان، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الشركة التابعة للوزارة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا و(634) الفاً و(947) برميلاً، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(699) مليونا و(272) الف دولار.

واشارت الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(634) الفاً و(947) برميلاً، فيما لا تزال صادرات النفطية من إقليم كوردستان وكركوك متوقفة عبر جيهان التركي.

واوضحت، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (78.058) دولاراً، وإن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.