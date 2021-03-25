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العراق يعلن إيرادات بأكثر من خمسة مليارات دولار لتصدير النفط خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-25T10:15:51+0000
العراق يعلن إيرادات بأكثر من خمسة مليارات دولار لتصدير النفط خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي.

وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (82) مليوناً و(877) ألف و(757) برميلاً، بإيرادات بلغت (5) مليارات و(13) مليون دولار و(13) ألف دولار.

وجاء في الاحصائية أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (79) مليوناً و(105) ألفاً و(329) برميلاً، بإيرادات بلغت (4) مليارات و(800) مليونا و(509) ألف دولار.

فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(772) ألفا و(428) برميلاً، بإيرادات بلغت (212) مليونا و(504) ألفاً و(631) دولاراً، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (60.487) دولاراً.

واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

يذكر أن كميات وإيرادات شحنات النفط الخام المصدرة والتي تم تسويقها بعلاوة سعرية خلال شهر شباط الماضي، حققت إيرادا كليا بلغ (199) مليونا و(332) ألفا و(290) دولارا.

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