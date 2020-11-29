العراق يعلن إنخفاضاً كبيراً في إستيراد الغاز الإيراني المجهز للطاقة

شفق نيوز/ عزت وزارة الكهرباء اسباب ازدياد ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات الى انحسار الكميات المجهزة من الغاز الايراني لتشغيل عدد من المحطات التوليدية واجراء اعمال الصيانة الدورية لعدد من الوحدات استعدادا لموسم الصيف المقبل، اضافة الى استهداف ابراج نقل الطاقة في المناطق الشمالية.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عدد الصادر اليوم الاحد عن الناطق باسم الوزارة احمد العبادي قوله: ان الوزارة تسعى للحفاظ على قدرتها الانتاجية من الطاقة وزيادتها في محطاتها التوليدية لضمان ديمومة استقرار التجهيز واستمراره، الا ان المنظومة الكهربائية فقدت خلال اليومين الماضيين ما يقارب الـ3565 ميغاواط من الطاقة التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز من الخط الايراني لمحطات الانتاج.

واوضح ان ضغط الغاز انخفض في المناطق المذكورة الى (10) ملايين متر مكعب باليوم بعد ان كان 25 مليون متر مكعب، ما اسفر عن تحديد احمال المحطات التوليدية (بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب ، الحلة ، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد).

واشار العبادي الى تعرض المنظومة الكهربائية ايضا الى اعمال اجرامية استهدفت خطوط النقل في مناطق مختلفة، حيث تعرض خط رشيد ـ بسماية وقيارة ـ موصل وقيارة ـ كركوك الى اعمال تخريبية ادت الى سقوط عدد من الابراج وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة، مؤكدا ان الوزارة تجري ايضا اعمال الصيانة الدورية على عدد من المحطات الكهربائية استعدادا لموسم الصيف المقبل مما ادى الى ضياع طاقات متاحة من الانتاج، منوها بان هذه الامور مجتمعة ادت الى زيادة ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات.