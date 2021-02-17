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العراق يعلن إنتاج أكثر من 61 مليون (م3 .كم) من المشتقات النفطية خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-17T07:31:57+0000
العراق يعلن إنتاج أكثر من 61 مليون (م3 .كم) من المشتقات النفطية خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الأربعاء، عن إنتاجية هيئة النقل التابعة لها خلال كانون الثاني الماضي والتي بلغت أكثر من (61) مليون (م3 .كم) تم نقلها الى المحافظات عبر أسطولها الخاص من الشاحنات والناقلات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كميات المشتقات النفطية يتم نقلها بواسطة الشاحنات عبر محاور وخطوط تقوم بتوزيع الكميات المنقولة الى جميع المحافظات عبر هيئة النقل في الشركة".

وأضاف أن "عملية نقل المنتجات النفطية تتم وفق هذا النمط من بينها ( المنتجات البيضاء التي تشمل البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز وكذلك المنتجات السوداء ( ديزل . نفط خام . خليط . نفثا) إضافةً الى ( وقود الطائرات (R.T) ، الزيوت .الهيدروليك .غاز معبأ وغاز فل ).

ولفت مدير هيئة النقل في شركة التوزيع إلى أن "الهيئة بملاكاتها تواظب على إيصال المنتجات النفطية الى جميع المحافظات وفق منتظمة لضمان تحقيق الانسيابية وسرعة وصول المنتجات".

يشار الى أن هيئة النقل تقوم بمهمة ايصال ونقل المشتقات النفطية الى جميع المحافظات والمنافذ التوزيعية وغيرها من الأعمال الأخرى.

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