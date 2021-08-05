العراق يعلن إنتاج أكثر من 3.8 آلاف مقمق من الغاز المصاحب واحراق 1363 مقمق يومياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، أن حجم الكميات المحروقة من الغاز المصاحب بلغ 1363 مقمق يومياً، خلال حزيران الماضي.

وقالت الوزارة في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر حزيران الماضي بلغ 3862 مقمق باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ 1363 مقمق باليوم".

وأضافت أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 353 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 73 مقمق باليوم، في حين بلغ انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2298 مقمق باليوم والمحروق 1290 مقمق باليوم".

واشارت الوزارة الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1217 مقمق يومياً، فيما بلغ إنتاج الغاز السائل 5684 طنا يومياً".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.