العراق يعلن مشروعا استثماريا لخط سكك حديد من الفاو الى زاخو

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل عن وجود مشاريع ستعرض كفرص استثمارية واخرى قيد الدراسة منها خط سكك (بصرة – الفاو) وخط (البصرة – الفاو – الكوت- بغداد – بعقوبة – كركوك – اربيل – الموصل – دهوك – زاخو) وخط ( بغداد – بعقوبة – كركوك – اربيل – موصل – دهوك – زاخو).

وافصح مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد طالب جواد الحسيني في تصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها اليوم السبت عن "وجود تعاون مشترك مع شركة صينية حكومية تعد من اكبر الشركات الاكاديمية العالمية المتخصصة في جميع المجالات وتنفيذ البنى التحتية وخطوط السكك الحديدية".

وقال انه "تمت مناقشة تنفيذ مشاريع السكك الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار وفق الجدوى الاقتصادية والعمل على رفع كفاءة الخطوط السككية اهمها تفعيل مشروع “البصرة – الفاو” الخدمي الستراتيجي، وربطه عبر القناة الجافة وطريق الحرير بهدف نقل البضائع الواردة الى ميناء الفاو باتجاه تركيا الى اوروبا باجور الترانزيت".

هذا وابدت تركيا خلال المدة القليلة الماضية استعدادها لربط الخط السككي من محطة (فيشخابور – نصيبين) بطول 133 كيلومترا البالغة كلفته 800 مليون دولار، والذي يعد احد مشاريع احياء الربط السككي مع تركيا.

ونوه الحسيني الى "مساعي الشركة لاستقطاب الشركات الرصينة للمساهمة في تاهيل الخطوط السككية الفرعية ضمن المواصفات العالمية من اجل سهولة انسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع".