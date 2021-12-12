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العراق يعلن محادثات مع السعودية لشراء الكهرباء

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-12T19:07:03+0000
العراق يعلن محادثات مع السعودية لشراء الكهرباء

شفق نيوز/ يجري العراق الذي يواجه أزمة طاقة حادة محادثات مع المملكة العربية السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية، على ما أكد اليوم الأحد وزير النفط العراقي احسان اسماعيل.

ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لكنه يواجه أزمة طاقة حادة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية، ويعاني تقنينا في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

وقال الوزير خلال لقاء مع صحفيين إن ”الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش“.

وأضاف المسؤول العراقي أن ”هناك استجابة وتنسيقا عاليا من الأخوة في مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية وهناك رغبة في مساعدة العراق“.

وذكر وزير النفط العراقي أن المفاوضات تتركز خصوصا على السعر، موضحا: ”نحن تسلمنا تسعيرة ونعتقد أنه يمكن تحسينها“، وتحدث عن معايير عدة متعلقة بكيفية تحديد السعر، لا سيما ”كمية الطاقة الكهربائية المطلوب استيرادها“ ومدة هذه الاستيرادات إن كانت ”على مدى 365 يوما أو ستة أشهر خلال فترة الصيف وذروة الشتاء“.

وينتج العراق حاليا 15 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من الـ30 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في فترة الذروة خلال الصيف كل عام، وفق الوزير.

ويتوقع أن تتعاظم الاحتياجات في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول العام 2050.

ويعتمد العراق البالغ عدد سكانه 40 مليونا، على إيران للتزود بنحو ثلث إمدادات الغاز والكهرباء، اذ يمنعه تراجع بناه التحتية من تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، ويدين العراق لإيران لقاء تزويده بالغاز بأربعة مليارات دولار.

وقطعت إيران أكثر من مرة الغاز والكهرباء عن العراق لدفعه إلى سداد مستحقاته.

وأبرم العراق كذلك اتفاقيات للشروع في إنشاء محطات إنتاج للكهرباء عبر الطاقة الشمسية، ويطمح إلى توقيع عدة عقود تتيح له إنتاج 7500 ميغاواط بحلول العام 2023، و12500 ميغاواط في المرحلة التالية، أي ما يساوي أكثر من 25 % من احتياجات البلاد من الكهرباء، وفق إسماعيل.

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