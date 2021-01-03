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العراق يعلن كميات النفط المصدرة يوميا بعد إتفاق أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-03T05:22:32+0000
العراق يعلن كميات النفط المصدرة يوميا بعد إتفاق أوبك

شفق نيوز/ قال مدير عام الشركة الوطنية لتسويق النفط في العراق، علاء الياسري، إنه "بعد اتفاق أوبك، وتحديدا في هذا الشهر فإن كميات النفط المصدرة بلغت 2.9 مليون برميل يوميا وبإيرادات 4.2 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادراتها من الخام ارتفع إلى 2.846 مليون برميل يومياً في ديسمبر، من 2.709 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

واتفقت أوبك على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وعقد اجتماعات شهرية بداية من يناير كانون الثاني لتبني قرارات بشأن أي تعديل آخر للإنتاج بما لا يزيد عن 500 ألف برميل شهريا.

وقال مصدران قريبان من مجموعة أوبك بلس، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن من المحتمل أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا وحلفاؤهما اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النفطية في الرابع من يناير كانون الثاني.

وأوضح مصدر ثالث إنه سيجري تأكيد موعد الاجتماع خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة في 17 ديسمبر كانون الأول.

وأشار غولدمان ساكس في تقرير، إلى أن "أوبك+ تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة، مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021".

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