العراق يعلن قرب توقيع عقد مع شركة سعودية لإنتاج الطاقة الشمسية ‏في صحراء النجف

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، قرب توقيع عقد إنشاء محطة للطاقة ‏الشمسية بقدرة (1000) ميغاواط في النجف مع شركة (أكوا باور) السعودية. ‏

جاء ذلك خلال استقباله، مسؤولي الشركة السعودية في ‏مقر الوزارة, حيث جرى استعراض خطوات المضي في إبرام العقد المذكور. ‏

واكد الوزير، ان "الحكومة العراقية حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية لاسيما في ‏مجال الطاقة, مشيرا الى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على المضي في مشروع تنفيذ ‏عقد انتاج الطاقة الشمسية مع شركة (أكوا باور)".‏

واوضح، ان "الرغبة المشتركة والحرص المتبادل من الطرفين في اتمام ‏العقد الذي تاخر لثلاث سنوات سيثمر قريبا جدا عن توقيعه بشكل نهائي بدعم من ‏رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". ‏

من جانبه عبر وفد شركة (أكو باور) عن رغبة ادارة الشركة في تنفيذ مشاريع الطاقة ‏المتجددة داخل العراق والتي تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك بين ‏البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.‏

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الفرق الفنية والقانونية من الوزارة والشركة ‏للوصول الى إنجاز صيغة العقد التي تشمل المدد والاسعار والتفاصيل بما يضمن ‏للطرفين حقوقهما. ‏