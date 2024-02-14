العراق يعلن قرب توقيع عقد مع شركة سعودية لإنتاج الطاقة الشمسية في صحراء النجف
شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، قرب توقيع عقد إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة (1000) ميغاواط في النجف مع شركة (أكوا باور) السعودية.
جاء ذلك خلال استقباله، مسؤولي الشركة السعودية في مقر الوزارة, حيث جرى استعراض خطوات المضي في إبرام العقد المذكور.
واكد الوزير، ان "الحكومة العراقية حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية لاسيما في مجال الطاقة, مشيرا الى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على المضي في مشروع تنفيذ عقد انتاج الطاقة الشمسية مع شركة (أكوا باور)".
واوضح، ان "الرغبة المشتركة والحرص المتبادل من الطرفين في اتمام العقد الذي تاخر لثلاث سنوات سيثمر قريبا جدا عن توقيعه بشكل نهائي بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
من جانبه عبر وفد شركة (أكو باور) عن رغبة ادارة الشركة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة داخل العراق والتي تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الفرق الفنية والقانونية من الوزارة والشركة للوصول الى إنجاز صيغة العقد التي تشمل المدد والاسعار والتفاصيل بما يضمن للطرفين حقوقهما.