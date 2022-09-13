العراق يعلن قرب تنفيذ عمليات "مسح زلزالي" لرقعة بحرية في  المياه الإقليمية

شفق نيوز / أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الحبار، اليوم الثلاثاء، أهمية المباشرة بأعمال المسح الزلزالي للرقعة البحرية في الخليج العربي، التي تعد أول تجربة ونشاط فعلي في موقع بالمياه الإقليمية.

وقال عبد الجبار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهود الوزارة أثمرت وعلى مدى السنوات الماضية للتوصل إلى صيغة عقد لدراسة مشتركة مع شركة سينوك الصينية، عام 2019، التي تهدف إلى تحديد نقاط ومواقع الاستكشاف البري والبحري"، مبيناً أن "التوقعات والدراسات تشير إلى أنها تضم تراكيب هايدروكاربونية".

من جانبه، ذكر مدير عام شركة الاستكشافات النفطية، علي جاسم، وفق البيان، أن "خطط الوزارة وشركة النفط الوطنية تهدفان إلى تعظيم الاحتياطي الوطني للثروة الهايدروكاربونية واستثماره، من خلال تعشيق الجهد الوطني، والعمل المشترك مع الشركات العالمية الرصينة في تحويل التوقعات الى احتياطي فعلي يضاف الى الانتاج الوطني".

وأوضح جاسم، أهمية الاستكشاف النفطي في المياه الاقليمية، بالقول إن الشركة تستعد لـ"إبرام عقد خلال الأيام المقبلة مع شركة سينوك الصينية للمباشرة قريباً في أعمال المسوحات الاستكشافية".