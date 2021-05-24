العراق يعلن عودة مناسيب دجلة والفرات إلى وضعها الطبيعي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الاثنين، عودة مناسيب نهري دجلة والفرات الى وضعها الطبيعي.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات عادت الى وضعها الطبيعي، مؤكدة أنها ستزداد تدريجياً في الايام القادمة لتأمين مستلزمات الزراعة الصيفية وفق الخطة المتفق عليها مع وزارة الزراعة.

وأشارت الموارد المائية إلى أن الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات يكفي لتلبية كافة الاحتياجات سواء الزراعية والصناعية ومياه الشرب وايضاً الاحتياجات البيئية لمناطق أهوار جنوب العراق وشط العرب.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن خطط وجهود دبلوماسية مكثفة لتقاسم اضر شح المياه وقلة الايرادات المائية بين دول المنبع اي منبع الانهار "ايران وتركيا وسوريا" وبين دول المصب وابرزها العراق.

وأعلن وزيرها مهدي رشيد الحمداني، أن ندرة هطول الأمطار أدت إلى انخفاض تدفق النهرين الرئيسيين في العراق إلى 50 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي، وأشار إلى أن تحويل إيران لروافد نهر دجلة قد أدى أيضاً إلى تراجع التدفق إلى سد دربندخان في البلاد إلى صفر بالمائة.