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العراق يعلن طي صفحة تعويضات الكويت نهائياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-21T20:06:05+0000
العراق يعلن طي صفحة تعويضات الكويت نهائياً

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، إكمال الدفعة الاخيرة المتبقية من تعويضات الكويت والبالغة 44 مليون دولار.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي".

وتابع بالقول، "بذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي اقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت".

وأضاف، أنه "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات بين عامي 2015 و2017 أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنف عام 2018.

وكان العراق يدفع مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، من خلال نسبة من مبيعات النفط.

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