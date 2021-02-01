العراق يعلن صادراته النفطية وارتفاع طفيف بايراداته المالية لشهر كانون الثاني

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي من بيع الخام، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا (922) الفا و(697)برميلاً، بإيرادات مالية شهدت ارتفاعا طفيفا بلغت (4) مليارات و(739) مليونا و(82) الف دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليونا و(870) الفا و(503) براميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(52) الفا و(194) برميلا".

واشارت الى ان "معدل الكميات اليومي بلغ مليونين و(868) الف برميل، مبينة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (53.294) دولارا".

يذكر ان العراق يصدر نفطه الخام المنتج من الحقول الجنوبية والوسط عبر موانئه المطلة على الخليج، فيما يصدر الخام من حقوله الشمالية عبر ميناء جيهان التركي، كما يصدر في بعض الاحيان النفط الخام الى الاردن عبر الشاحنات الحوضية وبكمية تبلغ ما يقارب من 10 الاف برميل يوميا.