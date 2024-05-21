العراق يعلن زيادة إنتاج البنزين لتغطية الطلب المحلي والتحول نحو التصدير

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير النفط، يوم الثلاثاء، بأن تصعيد الطاقات التكريرية تسهم بالتحول التدريجي من الاستيراد إلى التصدير، معلنا زيادة وتحسين بإنتاج البنزين لتغطية الحاجة المحلية والتحول التدريجي نحو التصدير .

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لشركة مصافي الوسط، وفق بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأشار حيان عبد الغني، إلى أن "الإنجازات المتحققة في قطاع التصفية ونجاح الوزارة والشركات المعنية بتنفيذ وافتتاح عدد من المشاريع المهمة أسهمت في تحقيق إضافة نوعية للانتاج الوطني".

وقال عبد الغني، ان الجهود المخلصة قد ساهمت في إضافة (360) الف برميل باليوم طاقة تكريرية خلال عام ونصف من عمر الحكومة، مشيداً بانجاز وتشغيل وحدات الازمرة في شركات مصافي الجنوب بطاقة مليون و300 ألف لتر ، والوسط بطاقة (750)الف لتر والشمال بطاقة (20) الف لتر، والتي تسهم في زيادة وتحسين إنتاج البنزين، و في تغطية الحاجة المحلية إلى جانب المشاريع الاخرى ، ومن ثم التحول التدريجي نحو التصدير .