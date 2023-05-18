العراق يعلن زيادة إنتاجه من مادة سماد اليوريا إلى أكثر من 2000 طن بمطلع أيلول المقبل

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، يوم الخميس، أن الوزارة سترفع من معدل إنتاجها من مادة سماد اليوريا إلى أكثر من 2000 طن في شهر أيلول سبتمبر المقبل

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير على هامش زيارته إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في مُحافظة البصرة.

وأشار الوزير في المؤتمر إلى إكمال أعمال الصيانة للخط الإنتاجي الأول لمصنع سماد اليوريا والبدء بالإنتاج بطاقة ( 1000 ) طن / يوميا، منوها إلى استمرار أعمال التأهيل للخط الإنتاجي الثاني لمصنع سماد اليوريا بالمُشاركة مع القطاع الخاص ومن المُقرر الشروع بالإنتاج مطلع شهر أيلول المُقبل بنسبة ( 80% ) من الطاقة التصميمية أيّ ما يُعادل ( 1200 ) طن يومياً لتصبح الطاقة الإنتاجية للمصنع ( 2200 ) طن يومياً قابلة للصعود تباعاً إلى ( 2500 ) طن يوميـاً .

ولفت النجم إلى أن الـوزارة مُلتزمة بتعاقُداتها مع وزارة الزراعة لتجهيزها بكمية ( 250 ) ألف طن من سماد الداب قبلَ بداية الموسم الشتوي.