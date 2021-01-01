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العراق يعلن زيادة طفيفة بالإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-01T11:55:59+0000
العراق يعلن زيادة طفيفة بالإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الجمعة،  عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول  الماضي من بيع الخام، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت (4) مليارات و(213) مليونا و (432 ) الف دولار" .

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليونا و(195) الفا و (608) براميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 16) الفا و( 142 ) برميلا ".

واشارت الى ان "معدل الكميات اليومي بلغ مليونين و(846) الف برميل، مبينة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا ".

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