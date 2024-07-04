العراق يعلن حفر واستصلاح 105 آبار نفطية خلال النصف الأول من العام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن ملاكات شركة الحفر العراقية أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، حفر واستصلاح 105 آبار نفطية في مختلف الحقول النفطية.

ونقلت الوزارة في بيان اليوم عن المدير العام لشركة الحفر العراقية، خالد حمزة عباس، قوله إن: الفرق الفنية والهندسية في الشركة نجحت في حفر 33 بئراً نفطية واستصلاح 72 بئراً أُخر، لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق.

وأضاف أن شركة الحفر العراقية تلتزم بتنفيذ مشاريعها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مما يعزز من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عباس إلى أن الشركة تستمر في تعزيز قدراتها التقنية والبشرية لتكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق مزيد من الإنجازات.