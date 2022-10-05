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العراق يعلن حصته من تخفيض أوبك+

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-05T16:59:40+0000
العراق يعلن حصته من تخفيض أوبك+

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الأربعاء، عن حصة العراق من تخفيض الإنتاج النفطي الذي اتفقت عليه منظمة أوبك بلاس.

وقالت سومو في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حصة العراق من التخفيض ستبلغ 220 ألف برميل يومياً"، موضحة ان "قرار تخفيض الإنتاج من قبل أوبك بلس سيمنع استمرار تراجع أسعار النفط".

ووافق تحالف أوبك+ على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كوفيد-19، وذلك في اجتماع في فيينا الأربعاء، مما يحد من الإمدادات في سوق تعاني شحا بالفعل على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول لضخ المزيد.

وربما يؤدي خفض أوبك+ للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

ووصف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، قرار أوبك+ القاضي بخفض إنتاج النفط بأنه "قرار قصير النظر"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يشعر "بخيبة أمل" من القرار.

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