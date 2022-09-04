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العراق يعلن حاجته لـ35 ألف ميغا واط من الطاقة: الربط الكهربائي لن يحقق الاكتفاء التام

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-04T10:28:19+0000
العراق يعلن حاجته لـ35 ألف ميغا واط من الطاقة: الربط الكهربائي لن يحقق الاكتفاء التام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، حاجتها الى 35 الف ميغا واط من الطاقة لتحقيق الاكتفاء التام، مشيرة إلى ان الربط الكهربائي لن يحقق الاكتفاء للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لوكالة شفق نيوز، إن "الربط الكهربائي مع دول الجوار لن يحقق الاكتفاء الذاتي للمنظومة الوطنية"، مبينا ان "العراق يحتاج ما بين 14 الى 15 الف ميغا واط لكي نواكب الطلب حيث اننا نحتاج الى 35 الف ميغا واط لتغطية الطلب بشكل كامل".

واضاف موسى ان "مشاريع الربط الكهربائي بالرغم من أنها لن تسد العجز إلا أنها ستكون جزءا مهما من تنويع مصادر الطاقة وستحقق استقرارية جيدة للشبكة الكهربائية وتعالج مسالة انخفاض الفولتيات، اضافة الى انها ستورد جزئيات من الطاقة التي يحتاجها العراق ريثما تكتمل البنى التحتية ومحطات الإنتاج كما ستؤسس لدخول العراق كعضو مهم في سوق الطاقة بحكم موقعه الاستراتيجي اولا كما سيكون بلدا مررا للطاقة لدول اخرى".

واشار موسى الى ان "العراق اكمل جميع الالتزامات الفنية للربط مع تركيا حيث تم انجاز خط 132 كي في (سلوبي – فايدة) مرورا بجزيرة موصل ومحطة الكسك 400"، لافتا إلى أنه "تم توقيع التشغيل النهائي مع تركيا لتمرير طاقة 300 ميغا واط لكن صعود أسعار الكهرباء وزيادة الطلب على الغاز عطل التنفيذ".

ولفت إلى أن "هناك عمل على انجاز ربط كهربائي مشترك مع الأردن وتعمل شركة جنرال اليكتريك الامريكية على إنشاء خط ريشة – قائم ومحطة القائم التحويلية".

واوضح ان "العراق وقع أيضا مع السعودية اتفاقية الربط المشترك وحددنا مسارات الخطوط وحددنا نقاط الربط وحددنا الآلية التي ستعمل بها الاولى والمتضمنة 1000 ميغا واط"، لافتا الى ان "العراق وقع ايضا مع هيئة الربط الخليجي، وأنجزنا جزئيات من الربط مهمة بالجانب العراقي".

وبين، ان "العراق يتفاوض لحسم التعرفة وانشاء خط الفاو بمحطة الزور داخل الكويت والآن يجري العمل على ذلك".

يذكر أن العراق يعاني من قلة تجهيز الطاقة وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة عدم كفاية الوقود المجهز لمحطات الكهرباء، فيما تقوم المولدات الاهلية بتزويد المواطنين بالطاقة مقابل أجور عالية ترهق المواطنين.

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