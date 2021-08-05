العراق يعلن حاجته لـ34 ترليون دينار لإنهاء ملف النزوح في البلاد

شفق نيوز/ ضيّفت وزارة التخطيط، اليوم، الخميس، الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لانهاء ملف النزوح في العراق.

وقال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، خلال الاجتماع الذي شاركت فيه وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، ان الخطة الوطنية لانهاء ملف النزوح تمثل اولوية اولى امام الحكومة، وهناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الهجرة والمهجرين من اجل تنفيذ ماورد في الخطة بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الخطة بحاجة الى ٣٤ ترليون دينار لتنفيذها بالكامل، مضيفا، اننا نعمل الان على عقد مؤتمر دولي للدول المانحة، للحصول على دعم دولي لجهود الحكومة العراقية في انهاء هذا الملف، في ظل صعوبة توفير المبالغ المطلوبة لذلك.

وكشف الوزير، عن تأسيس صندوق خاص لتمويل مشاريع خطة اعادة النازحين الطوعية الى مناطقهم، ومعالجة جميع الاشكالات في هذا الملف، وقد تم تخصيص ٢٥ مليار دينار عراقي، لهذا الصندوق الذي سيكون ضمن وزارة التخطيط، كمرحلة اولى، مشددا على ان تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لانهاء ملف النزوح، سيكون وفقا للمعايير المكانية والقطاعية، وسيتولى الصندوق الذي أُنشئ لهذا الغرض القيام بجميع الاجراءات الخاصة بالمشاريع.

من جانبها اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة من اجل المضي في تنفيذ خطة عودة النازحين، وهناك تعاون كبير مع وزارة التخطيط، والجهات القطاعية الاخرى في هذا المجال، متحدثةً عن وجود تعاون بناء مع منظمات الامم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة وفقاً لتوقيتاتها الزمنية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا المدرجة على جدول الاعمال، واتخاذ الاجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وحضر الاجتماع ممثلو الوزارات والجهات المعنية. فضلا عن ممثلي الوكالة الالمانية للتنمية (GIZ).

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر عن خطة لإغلاق مخيمات النزوح في البلاد وفق ثلاث مراحل آخرها تلك الموجودة في اقليم كوردستان.

يُشار إلى أن منظمات دولية قد حذرت من العمليات الجارية لإغلاق مخيمات النازحين في العراق دون إعطاء مهل كافية، يؤدي ببعض سكان هذه المخيّمات إلى "التشرد والفقر.