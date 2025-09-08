العراق يعلن توقف شركة واحدة من أصل أربع شركات استثمارية مع السودان

شفق نيوز- بغداد

أعلن صندوق العراق للتنمية الخارجية التابع لوزارة المالية، يوم الاثنين، توقف شركة واحدة من أصل أربع شركات استثمارية مع السودان.

وذكر الصندوق، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق لديه استثمارات مع السودان في أربع شركات"، مبيناً أن "هذه الاستثمارات هي بعملة الجنيه السوداني و بالدينار الكويتي".

وأضاف أن "الشركة الأولى هي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برأس مال يزيد عن 221 مليون دينار كويتي، فيما يساهم العراق فيها بنسبة 15٪ و بقيمة 34 مليوناً و128 ألف دينار كويتي".

وأشار الصندوق، إلى أن "الشركة الثانية هي شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربى المحدودة برأس مال يبلغ 380 مليون جنيه سوداني والعراق مساهم فيها بنسبة 4.6٪، وبمبلغ 17 مليوناً و 482 ألف جنيه"، مضيفاً أن "الثالثة هي الشركة المتميزة لإنتاج الخضراوات والمحاصيل الزراعية المحدودة برأس مال يبلغ 12 ألف جنيه سوداني وأن حصة العراق منها 12.5٪ بمبلغ 1500 جنيه سوداني".

وأوضح أن "الشركة الرابعة هي الشركة العربية للإنتاج والتصنيع الزراعي (متوقفة عن العمل) وهي برأس مال يبلغ 74 الف جنيه سوداني وحصة العراق تبلغ 12.5٪ بمبلغ 9.250 الاف جنيه سوداني"، دون الكشف عن أسباب توقف الشركة.

يذكر أن العراق لديه 30 شركة كاستثمارات مع الدول العربية، وفقاً لتصريحات رسمية سابقة.