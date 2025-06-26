العراق يعلن تصفية شركة واحدة من أصل ست شركات استثمارية مع الأردن

شفق نيوز- عمان/بغداد/أربيل

شفق نيوز/ أعلن صندوق العراق للتنمية الخارجية، يوم الخميس، تصفية شركة واحدة من أصل ست شركات استثمارية للعراق مع الأردن.

وقال الصندوق في تقرير لهُ اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق لديه استثمارات مع الأردن في ست شركات"، مبينا ان "هذه الاستثمارات هي بعملة الدولار والدينار الأردني و بالدينار الكويتي".

وأوضح التقرير، أن "الشركة الاولى هي الشركة العربية للتعدين برأس مال بلغ أكثر من 200 مليون دولار، فيما يساهم العراق فيها بنسبة 20.2٪ بقيمة 40 مليوناً و 400 الف دولار".

وأضاف الصندوق أن "الشركة الثانية هي شركة البوتاس العربية برأس مال يبلغ 83 مليوناً و 317 الفاً و 500 دينار أردني، ومساهم العراق فيها بنسبة 5٪ بمبلغ 3 ملايين و920 دينارا اردنيا"، مشيرا إلى أن الثالثة هي "الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية / اكديما برأس مال يبلغ 83 مليونا و 930 دينار كويتي، وان حصة العراق منها 23,81 ٪ بمبلغ 19 مليونا و980 ألف دينار كويتي".

كما اشار التقرير الى ان " الشركة الرابعة هي شركة الجسر العربي للملاحة، وهي برأس مال يبلغ 100 مليون و 500 الف دولار حصة مساهمة العراق منها 33. 3٪ بمبلغ 33 مليوناً و500 ألف دولار".

ووفقا للصندوق، فإن الشركة الخامسة هي شركة البا هاوس للمباني الجاهزة والمنشآت المعدنية برأس مال 10 ملايين دينار اردني وحصة العراق فيها 50 ٪ بمبلغ 5 ملايين دينار اردني، مضيفا أن الشركة السادسة هي شركة النقل البري العراقية الاردنية (تحت التصفية) برأس مال 50 مليون دولار حصة العراق منها 50 ٪ بمبلغ 25 مليون دولار.

يذكر أن العراق لديه 30 شركة استثمارية مع الدول العربية.