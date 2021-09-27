العراق يعلن تصدير نفط خلال آب بأكثر من 6 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن الاحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، مشيرة إلى أنها بلغت 6 مليارات و553 مليون و 762 الف دولار.

وقالت وزارة النفط في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر آب الماضي 94 مليوناً و660 الفاً و239 برميلاً ، بايرادات بلغت 6 مليارات و553 مليوناً و 762 الف دولار".

وأشارت الاحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 91 مليوناً و655 الفاً و930 برميلاً ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و4 الآف و309 براميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 69.235 دولاراً" .

واضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت ايرادات اضافية بلغت 130 مليوناً و990 الف و954 دولاراً".

واشار الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".