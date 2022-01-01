العراق يعلن تصدير نفط بأكثر من 7 مليارات دولار خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان يخص مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليونا (579) الفا و( 927 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (7) مليار و(37) مليون.

واضافت الاحصائية، وفق الوزارة، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(570) الفا و (290) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 700) الفا و( 95 ) برميلاً.

وأشارت إلى أن المعدل التصديري اليومي بلغ (3.277) مليون برميل، أما معدل سعر البرميل الواحد فقد بلغ أكثر من (72) دولاراً .