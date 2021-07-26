العراق يعلن تصدير نفط بأكثر من 6 مليارات دولار خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن الاحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، مشيرة الى تصدير أكثر 86 مليون برميل بإيرادات تزيد عن 6 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تنشر الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، مبينة أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 86 مليونا 765 الفاً و589 برميلاً ، بايرادات بلغت 6 مليارات و143 مليوناً و 106 الاف دولار .

وأشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 83 مليوناً و690 الفاً و 352 برميلاً ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و75 الفاً و237 برميلاً ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 70.801 دولارا .

وأوضح أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

ونوهت إلى أن كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر حزيران الماضي بلغ مجموعه اكثر من 55 مليوناً و450 الفاً و 194 دولار .