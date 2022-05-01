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العراق يعلن تصدير نفط بـ 10.55 مليارات دولار في نيسان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-01T14:11:02+0000
العراق يعلن تصدير نفط بـ 10.55 مليارات دولار في نيسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاحد، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، مشيرة الى أنها بلغت 10.55 مليارات دولار امريكي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليوناً و390 الفاً و662 برميلاً، بايرادات بلغت 10.55 مليارات دولار، وذلك بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و100 الف و 42 برميلاً ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليونان و 991 الفا و 60  برميلا. .

واشارت الى ان معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و380 الف برميل في اليوم، مبينة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 104.091  دولارات .

ويصدر العراق معظم نفطه عبر موانى الخليج العربي والعوامات الاحادية كما يصدر الباقي عبر ميناء جيهان التركي وعبر الحوضيات النفطية الى الاردن.

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