العراق يعلن تصدير أكثر من 7 آلاف طن من مادة الأسمنت إلى سوريا شهرياً

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الشركة العامة للأسمنت العراقية، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، تحقيقَ الطاقة التصميمية في معمل سمنت القائم البالغة 840 ألف طنٍّ سنوياً من السمنت المقاوم.

وقال مدير عام الشركة زهير داود أحمد، في بيان صادر عن الوزارة، إن معدل إنتاج المعمل يصل إلى 70 ألف طنٍّ شهرياً، بما يلبِّي احتياجات السوق المحلية في محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى، مشيراً إلى تصدير ما معدله 7500 طنٍّ شهرياً إلى الجمهورية السورية العربية.

وأكد استمرار العمل والإنتاج في المعمل على مدار الساعة؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي للبلاد، وتوسيع منافذ تصدير السمنت العراقي إلى الأسواق الخارجية.