سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يعلن تصدير نفط بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-01T13:18:37+0000
العراق يعلن تصدير نفط بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي

 شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، مشيرة إلى أنها بلغت بلغت 7  مليارات و680  مليون دولار.

جاء ذلك في بيان اصدرته الوزارة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبينت أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت ٩٦ مليوناً ٧٠٨ الفا و ٦٦٠  برميلاً ، بايرادات بلغت  ٧ مليار و٦٨٠  مليون دولار .

واشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت  ٩٣ مليون و٣٨٦ الف و٩٧٥ برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة  ٣ ملايين و ١١ الفا و ٩١٧  برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن  ٣٠٩  الآف و ٧٦٨  برميل.

وأوضحت ان المعدل اليومي للصادرات النفطية  قد بلغ ٣ ملايين و١٢٠ الف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ  ٧٩.٣٧٦  دولارا .

وبلغت الايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي بحسب بيان للوزارة،  6  مليارات و 777 مليوناً و 134 الف دولار أمريكي.

 

related

العراق يعلن تصدير نفط خلال آب بأكثر من 6 مليارات دولار

Date: 2021-09-27 08:01:55
العراق يعلن تصدير نفط خلال آب بأكثر من 6 مليارات دولار

وزير النفط: ملتزمون باتفاق خفض الانتاج واتفاقناً مع كوردستان يعزز ذلك

Date: 2019-09-08 14:56:08
وزير النفط: ملتزمون باتفاق خفض الانتاج واتفاقناً مع كوردستان يعزز ذلك

أكثر من ثلاثة مليارات دولار ايرادات العراق المالية من بيع النفط في شهر

Date: 2020-08-25 11:09:55
أكثر من ثلاثة مليارات دولار ايرادات العراق المالية من بيع النفط في شهر

العراق: استيراد الكهرباء والغاز من الجوار وقتي ومحدود

Date: 2019-09-12 15:12:26
العراق: استيراد الكهرباء والغاز من الجوار وقتي ومحدود

النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد

Date: 2019-09-14 10:37:00
النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد

فقدان "البنزين المحسن" من محطات التعبئة في بغداد

Date: 2021-06-23 09:51:21
فقدان "البنزين المحسن" من محطات التعبئة في بغداد

وزارة النفط تفصح عن سبب توقف تجهيز "البنزين المحسن"

Date: 2021-06-23 12:39:59
وزارة النفط تفصح عن سبب توقف تجهيز "البنزين المحسن"

العراق يعلن إنتاج أكثر من 3.8 آلاف مقمق من الغاز المصاحب واحراق 1363 مقمق يومياً

Date: 2021-08-05 08:54:19
العراق يعلن إنتاج أكثر من 3.8 آلاف مقمق من الغاز المصاحب واحراق 1363 مقمق يومياً