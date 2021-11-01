العراق يعلن تصدير نفط بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، مشيرة إلى أنها بلغت بلغت 7 مليارات و680 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان اصدرته الوزارة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبينت أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت ٩٦ مليوناً ٧٠٨ الفا و ٦٦٠ برميلاً ، بايرادات بلغت ٧ مليار و٦٨٠ مليون دولار .

واشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ٩٣ مليون و٣٨٦ الف و٩٧٥ برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ٣ ملايين و ١١ الفا و ٩١٧ برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن ٣٠٩ الآف و ٧٦٨ برميل.

وأوضحت ان المعدل اليومي للصادرات النفطية قد بلغ ٣ ملايين و١٢٠ الف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ ٧٩.٣٧٦ دولارا .

وبلغت الايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي بحسب بيان للوزارة، 6 مليارات و 777 مليوناً و 134 الف دولار أمريكي.