العراق يعلن تدشين التحويلات المالية الى تركيا بعملة اليورو

شفق نيوز/ دشن البنك المركزي العراقي تحويلاته المالية إلى تركيا بعملة اليورو.

واُعلن ذلك خلال استقبال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق سفير جمهورية تركيا في العراق أنيل بورا إينان مع وفد من ممثلي المصارف التركية العاملة في العراق وفقا لبيان المركزي العراقي.

واشار البيان إلى أن اللقاء يأتي تزامناً مع انطلاق التحويلات المالية إلى تركيا، وفقاً لآلية جديدة تتمّ بعملة اليورو وتنفَّذ داخل تركيا عبر مصارفها، وهذه الآلية، التي تطبق لأول مرة، من شأنها تبسيط عمليات تغطية التجارة بانسيابية وسرعة عاليتين.

وتناول الحاضرون سبل توفير متطلبات الآلية الجديدة؛ من أجل إنجاحها واستيعاب العدد الكبير لحوالات التجار وقطاع الأعمال.

ولفت البيان إلى أن ممثلي المصارف ابدوا استعدادهم لتطبيق الآلية الجديدة وتوفير المتطلبات التنظيمية والرقابية بالتنسيق مع شركة التدقيق الدولية، كما بينوا جهودهم في إطار توسيع قنواتهم مع المصارف المراسلة المعتمدة.

من جانبه؛ أثنى السفير التركي على جهود البنك المركزي في إدارة عملية التحول في التحويل الخارجي، والإجراءات التي يتخذها البنك لتنظيم وتسهيل عمليات التحول، مشيداً بلقائه مع محافظ البنك المركزي العراقي والتنسيق المتواصل والمباشر بين إدارة البنك المركزي والمصارف المجازة، بحسب البيان.