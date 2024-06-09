العراق يعلن تخطيه مرحلة الاكتفاء الذاتي بمحصول القمح

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة اثير الغريري، يوم الأحد، انتهاء الموسم التسويقي لمحصول القمح في (9) محافظات من الوسط والجنوب، مؤكدا أن العراق قد تخطى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وأن العمل جار على زيادة الخزين الاستراتيجي من هذه المادة الغذائية.

بدوره اكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، "نجاح خطة التسويق لمحصول القمح المحلي لعام 2024 في (9) محافظات وسطى وجنوبية".

واشار الى ان النجاح الكبير الذي تحقق في جميع محافظات الفرات الأوسط والجنوب، حيث بلغت نسبة متوسط معدل الزيادة من محصول الحنطة المحلية مقارنة بالعام الماضي قرابة (21‎%‎).