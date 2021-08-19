العراق يعلن تحقيق أعلى معدل إنتاج بالطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء يوم الخميس أنها تمكنت أمس الأربعاء من تحقيق معدل إنتاج بلغ (٢١١٤٥) ميغاواط ، وهو أعلى معدل إنتاجي تصل إليه منظومة الكهرباء الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "لن تقف على اعتاب المرحلة الحالية ، بل سيشهد المستقبل تطبيق رسالة الوزارة ورؤاها في تنمية صناعة الكهرباء في العراق من خلال التوسع في مد خطوط الطاقة ، وتأهيل شبكات التوزيع".

وأشارت إلى "المضي في مشاريع الطاقات المتجددة والربط الكهربائي وإدخال الدورة المركبة لجميع محطاتنا وفق الاستراتيجيات المستفيضة لتحقيق المردودات الاقتصادية والتنموية" .

كما أكد البيان بان "الوزارة عازمة على اكمال مسيرتها من خلال جنودها بالاختصاصات كافة في رفع مستوى انتاج المنظومة الوطنية وحمايتها من يد الارهاب ، والتضحية بكل ما تملكه من موارد وامكانيات لتحقيق رفاهية المواطن" .