العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لموسم 2024

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح للموسم 2024 من خلال الكميات المسوقة من المزارعين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في بيان اليوم إن "الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 يحقق اهدافه من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج الوطني بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العراقي".

وأضاف أن "عمليات التسويق واسعة النطاق مستمرة في محافظات الموصل وكركوك وديالى، فضلاً عن محافظات عراقية أخرى، في حين بدأت تتضاءل عمليات التسويق في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد استكمال عمليات تسليم المحصول حسب إحصائيات وزارة الزراعة خلال الموسم الزراعي".

وتابع حنون، قائلاً إن "نجاح عمليات التسويق وحصر المخالفات التي حصلت في مواسم سابقة أسهم في إبداء التسهيلات كافة للمزارعين بما يحقق الاكتفاء الذاتي، و الذي أسهم في دخول العراق كدولة منتجة للحنطة التي تشكل اولوية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي".

وفي الأسبوع الماضي، افتتحت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة ساحة "روفيا"، بمحافظة نينوى، فيما سلمت أولى كميات الحنطة المسوقة وذلك في سياق السعي لزيادة الطاقات الخزنية في المحافظة.

وأعلنت وزارة التجارة، الجمعة (26 نيسان 2024)، تسلم 270 ألف طن من القمح، فيما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن.