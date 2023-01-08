العراق يعلن بدء الإنتاج التجاري لمصفى كربلاء منتصف آذار المقبل

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأحد، أن بدء الإنتاج التجاري لمصفى كربلاء سيكون منتصف آذار المقبل 2032.

ذكر ذلك بيان صدر عن الوزارة وورد الى وكالة شفق نيوز، مبينا أن إعلان عبدالغني جاء بعد اطلاعه على نماذج المنتجات الأولية لمصفى كربلاء، مشيراً الى أن منتجات المصفى ستكون وفق أعلى المعايير والمواصفات الأوروبية " يورو 5" .

ونقل البيان عن عبد الغني أنه أطلع على المنتجات الأولية بعد التشغيل التجريبي للوحدة الاولى للمصفى بطاقة 70 ألف برميل، ومنها "البنزين ، الكيروسين ، الكاز "، وكانت وفق المواصفات المطلوبة والمخطط لها.

واشار وزير النفط الى تحديد منتصف آذار المقبل 2023 موعداً لبدء الانتاج التجاري بطاقات تصاعدية تدريجية، وصولاً الى الطاقة التصميمية (140 ألف برميل باليوم ) نهاية تموز المقبل .

وأضاف عبد الغني ان انتاج المصفى من البنزين عالي الأوكتين بدرجة "95" ، وبطاقة تتراوح من (8-9) مليون لتر باليوم ، ويمكن زيادته الى (12) مليون لتر باليوم بعد عملية خلطه بمادة "النفثا " المنتجة من المصفى ، وان انتاج المصفى سوف يغطي نسبة كبيرة تصل إلى (75%) من الاستهلاك المحلي ، والنسبة المتبقية من الاستيراد سيتم تغطيتها من الإنتاج المحلي بعد تطوير عدد من المصافي الأخرى.

وشدد وزير النفط على التزام الوزارة بتنفيذ فقرات المنهاج الحكومي .

هذا ترأس نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني أجتماعاً حضره مدير عام شركة مصافي الوسط عائد عمران ومدير المصفى محمد فزاع ، الى جانب مدير ائتلاف الشركات الكورية "اس .سي .بارك "، والاستشاري العالمي ، وعدد من المسؤولين في المصفى ، ومدير المكتب الاعلامي .

وأجرى السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط جولة ميدانية في المصفى والمختبرات والاروقة الفنية والإدارية، مشيدا بدور العاملين في التشكيلات النفطية لتفانيهم في العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.