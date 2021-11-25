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العراق يعلن ايرادات نفطية تجاوزت 7.6 مليارات دولار خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-25T10:15:25+0000
العراق يعلن ايرادات نفطية تجاوزت 7.6 مليارات دولار خلال شهر
العراق يعلن ايرادات نفطية تجاوزت 7.6 مليارات دولار خلال شهر

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