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العراق يعلن ايرادات نفطية تجاوزت 7 مليارات دولار في تشرين الثاني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-01T11:18:00+0000
العراق يعلن ايرادات نفطية تجاوزت 7 مليارات دولار في تشرين الثاني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاربعاء، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني  الماضي، مشيرة الى أن الايرادات بلغت 7  مليارات و 590  مليون دولار امريكي.   

جاء ذلك في اصدار شهري عن الوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني  الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأوضح البيان، أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 98 مليوناً 192 الفا و 317  برميلاً، بايرادات بلغت اكثر من  7 مليارات و590  مليون دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت  95 مليون و860 الف و149 برميلاً ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة  2 مليونا و 32 الفا و 685  برميلاً.

وبين أن المعدل اليومي للصادرات النفطية  قد بلغ 3 ملايين و273 الف برميل في اليوم، موضحة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ  77.333  دولارا .

يذكر ان الوزارة كانت قد اعلنت زيادة غير مسبوقة للإيرادات النفطية تجاوزت 7.6 مليارات دولار خلال شهر تشرين الأول الماضي.

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