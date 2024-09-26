المجموع الكلي لصادرات العراق النفطية تتجاوز 105 ملايين برميل في آب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر آب/أغسطس الماضي والذي تجاوزت فيه 105 ملايين برميل.

ونشرت وزارة النفط في بيان اليوم، الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، حيث بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام (105) ملايين، و(845) الفاً، و(599) برميلاً.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) ملايين، و (559) الفاً، و (525) برميلاً.

ووفقا للإحصائية، فقد بلغت الصادرات إلى الأردن (286) ألفاً و(74) برميلا.