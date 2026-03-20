العراق يعلن "القوة القاهرة" بقطاع النفط

شفق نيوز- بغداد

أعلن العراق، القوة القاهرة في قطاع النفط، وفقا لوثيقة صادرة عن وزارة النفط، بتاريخ 15 آذار/ مارس الحالي.

وجاء إعلان القوة القاهرة، بناء على قرار خلية الأزمة، برئاسة وزير النفط حيان عبد الغني، وألزمت بإشعار مشغلي جولات التراخيص بالقرار.

ويعني إعلان القوة القاهرة، وفقا لمتخصصين، بانه "يعني وجود ظرف طارئ خارج عن السيطرة (كالحرب أو ظرف طبيعي خارج إرادة الأطراف المعنية) يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية صعبًا أو مستحيلاً مؤقتًا.

ويترتب عليه: تُعليق الالتزامات (الإنتاج، التصدير، الدفع) دون إلغاء العقد، ولا تُفرض غرامات على الشركات لعدم تحقيق مستويات الإنتاج، وتُؤجَّل أو تُعاد جدولة المستحقات المالية.

وبعد تداول خبر إعلان القوة القاهرة في العراق، ارتفعت أسعار النفط 4 دولارات، لتصل إلى 113 دولارا.

وسبق لدول الخليج، وأن أعلنت القوة القاهرة، مع إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، مع بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها.